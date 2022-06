8 prostych i pięknych pomysłów na odnowę łazienki

Ostatnia nasza propozycja to coś, co nie wiąże się z dużymi kosztami. Wystarczy pójść do sklepu i kupić nowy zestaw baterii umywalkowej i prysznicowej. Wymiana baterii to nie duży wysiłek, a ten element wyposażenia łazienki najszybciej ulega zniszczeniu, więc warto go wymienić od czasu do czasu. Tak więc, idąc w ślady Arq Mobil, zamontujmy w naszych łazienkach piękne krany!

Pozostaje już tylko cieszyć się odnowionym wyglądem łazienki. A jeżeli szukacie więcej inspiracji w temacie dekoru łazienki, polecam Katalog Inspiracji: Nietypowa łazienka – aranżacje, które zaskakują!