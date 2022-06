Minimalistyczne mieszkanie w Berlinie

Ten współczesny loft mieści się w historycznej części Berlina. Został odrestaurowany w 2014 roku. Powierzchnia to 86 metrów kwadratowych – daje możliwość stworzenia dużej przestrzeni otwartej. Oprócz tego została nieco zmieniona struktura wnętrza, aby stworzyć pomieszczenia o takiej samej wysokości. Poza strefą dzienną i miejscem do pracy, architekci zadbali również o dodanie urokliwej łazienki, kuchni i miejsca do ćwiczeń. Zobaczcie sami ten minimalistyczny projekt!