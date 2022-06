Jak wprowadzić kolory do kuchni?

Zwolennicy minimalizmu i oszczędności wnętrz w kolorystyce wybierają podłogi, ściany i meble w neutralnych kolorach. Takimi odcieniami są biele, szarości, czerń, naturalne odcienie drewna, beże. Dla zagorzałych, nowoczesnych minimalistów takie mieszkanie jest wystarczająco udekorowane, a dla sprytnych amatorów projektowania wnętrz, taki ogół stanowi jedynie idealną bazę do wyeksponowania barwnych dodatków i dekoracji! W tym artykule postaramy się przekonać wszystkich tych, którzy nie mogą obejść się bez szerokiej palety kolorów w swoim domu i uważają, że taki efekt uzyskać można jedynie za pomocą mocnych akcentów na ścianach i meblach, w obfitych ilościach. Pomieszczeniem jakie tym razem weźmiemy pod lupę, będzie kuchnia. To miejsce, które mieści w sobie nie tylko nierzadko gęstą zabudowę meblową, ale potrzebuje też ogromu sprzętów, naczyń, pojemników, gadżetów wspomagających pracę przy przygotowywaniu posiłków dla rodziny i przyjaciół. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie tam znajduje się największa ilość rzeczy w naszym domu. Wszystko to oczywiście da się bez problemu ukryć, ale nie zawsze trzeba! Nie trzeba, kiedy chcemy nimi urozmaicić mdłe wnętrze. To postaramy się pokazać i omówić na następujących, dziesięciu przykładach.

A dla upartych, kolorowe meble do kuchni zobaczycie w Katalogi Inspiracji Kolory do kuchni – 10 niecodziennych propozycji! Zapraszamy!