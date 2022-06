Wanny asymetryczne do każdej łazienki!

Jeżeli już wybraliśmy między wanną a prysznicem, a może mogliśmy wybrać i oba, to teraz pozostaje odpowiedni wybór wanny. W przypadku, gdy przestrzeń którą mamy do zagospodarowania jest mała, a bardzo chcielibyśmy postawić w łazience wannę, to na szczęście istnieją wanny asymetryczne, które swoim wyjątkowym kształtem uratują nas z opresji. Formy są przeróżne – od tych w kształcie trapezu po owalne z wyższą jedną ze ścian, a nawet wanny z kamienia. W kształtach i formach możemy przebierać, a jeśli nie spełniają one naszych wymagań, to warto zastanowić się nad wanną na wymiar. Z pewnością będzie pasować do przestrzeni naszej łazienki.

Wanny asymetryczne nie są wykorzystywane wyłącznie w przypadku, kiedy mamy po prostu mało miejsca. Często zaskakują indywidualną formą, a przez to stają się jednym z głównych elementów aranżacji naszej łazienki. Przygotowaliśmy kilka przykładów na przeróżne wanny asymetryczne!