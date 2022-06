Tradycja i nowoczesność w stylowej kombinacji

Wchodzimy do środka i znajdujemy się we wnętrzu urządzonym wyjątkowo nowocześnie. Dominującym kolorem jest biel, łącząca się świetnie z szarym odcieniem płytek podłogowych. Aranżację dopełniają liczne drewniane elementy, które nadają wnętrzu tradycyjnego charakteru. To właśnie drewniane belki podtrzymujące strop nawiązują estetycznie do budynku w jego poprzednim wcieleniu. Urządzone na otwartej przestrzeni wnętrze na parterze pełne jest naturalnego światła, które swobodnie wpada do środka przez liczne okna. Wyposażenie strefy dziennej jest minimalistyczne, ale funkcjonalne.