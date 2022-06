Oszałamiający dom z basenem!

Nasi specjaliści pomyśleli dosłownie o wszystkim! Stworzyli nawet specjalny, duży basen, który przydaje się zwłaszcza wtedy, kiedy temperatura sięga zenitu. Dzięki niemu można się szybko schłodzić, a nawet pomyśleć o regularnym uprawianiu aqua aerobiku. Zauważcie w jaki pomysłowy sposób zaaranżowano tutaj leżanki z parasolami. Wydają się one dryfować na powierzchni basenu. To niezwykłe rozwiązanie pozwala również na to, by w dowolnym momencie szybko wskoczyć do wody.