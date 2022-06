Aranżacje sypialni w 5 wspaniałych stylach!

Wreszcie, nasza wisienka na torcie! Sypialnia utrzymana w minimalizmie – to jest to, do czego większość z nas dąży. W tej przestrzeni dominują białe ściany, które jednak ustępują na drugi plan, tworząc tło dla miękkiego i przytulnego łóżka. Całość mogłaby być nudna i mało ciekawa, gdyby nie barwna wnęka pomalowana na żółtawy odcień pomarańczowego. Ta wnęka pełni funkcję stolika nocnego i półek. Wybór koloru nie był przypadkowy. Jest to kolor, który zarówno łagodzi nerwy, jak i pobudza pozytywną energię. Wprowadza również nutę ciepła do sypialni.

Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej o aranżowaniu wnętrza niewielkich sypialni, polecam Katalog Inspiracji: Jak urządzić mała sypialnię – kilka pomysłów!