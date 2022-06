Dom marzeń nad jeziorem!

Od razu przy wejściu do domu znajduje się piękny drewniany taras. Choć relatywnie niewielki, to jednak urządzono go tak, aby spełniał wszystkie wymagania mieszkańców domu co do wygody i relaksu na świeżym powietrzu. Dominują drewniane meble i miękkie tkaniny, co czyni ten obszar niezwykle komfortowym i jednocześnie przytulnym. Idealne miejsce na leniwy dzień w otoczeniu natury!