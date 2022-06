10 domków na wsi, dla których można zwariować!

To, co od razu rzuca się w oczy, to ogromna przestrzeń, sporych rozmiarów trawnik pełen krzewów i drzew, a na dalszym planie dom. Ta skąpana w zieleni posiadłość została stworzona w stylu rustykalnym i pokazuje, jak można połączyć razem komfort, ogromna przestrzeń i wyjątkową estetykę. Każdy element tej posiadłości został odpowiednio zaprojektowany, aby nie przytłaczać otaczającej go natury.