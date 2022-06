Fusiontable: Rewolucja w świecie mebli!

Był rok 2009, w Mediolanie artyści z Fusion Tables właśnie zaprezentowali pierwszy prototyp swojego semi-profesjonalnego stołu do bilardu. Ta piękna hybryda mebli zachwyciła fanów designu swoją funkcjonalnością – jest to zarówno stół jadalniany z miejscem nawet dla 12 osób, jak również duży stół do bilarda. Wszystko zależy od potrzeby na dany moment.

Liczba różnych wykończeń i opcji oferowanych przez projektantów mebli stale wzrasta, a fusiontable (bo tak właśnie nazwano tą hybrydę) powoli staje się koniecznością dla każdego amatora nowinek designerskich. Statystyki pokazują, że na ten moment istnieje ponad 2000 takich hybryd, porozmieszczanych w blisko 40 krajach. Fusiontable powoli staje się klasykiem nowoczesnego designu. W końcu, na pierwszym miejscu stoi funkcjonalność, a w tym wypadku – multi-funkcjonalność!

Zapraszamy do obejrzenia sześciu stołów jadalnianych, które w mgnieniu oka zmieniają się w stoły do bilarda!