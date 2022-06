Mały dom, który robi ogromne wrażenie!

Z tej perspektywy dom prezentuje się niemal jak miniatura. Jest to budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, którego geometryczna bryła odznacza się nieregularnymi załamaniami. Jego fasadę otynkowano na ziemisty kolor, który świetnie komponuje się z drewnianą stolarką drzwi i okien. Przeszklenia są wielkoformatowe, co jest raczej niespotykane od strony ulicy. Dzięki temu jest on jednak otwarty na otoczenie i łatwo dostępny. Ciekawym kontrastem dla fasady jest dach, który pokryto jasnym, niemal białym materiałem.