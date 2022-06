Klasyczny dom w nowoczesnej odsłonie

I tutaj nie obyło się bez wszechobecnych szarości. Ale nic w tym dziwnego, ten kolor króluje na ścianach i meblach już od kilku sezonów a jego wybór to rozwiązanie uniwersalne i praktyczne. Zestawienie szarości z zielenią to bardzo nowoczesne połączenie. Na pierwszym planie, w salonie rzuca się w oczy przestronna i wygodna kanapa -narożnik. Goście są w tym domu bardzo mile widziani! Taki mebel pomieści spokojnie co najmniej 6 osób a do tego wygodne pufy. Dużym atutem salonu są okna wychodzące na zielony ogród. To zainspirowało projektantów do wciągnięcia zieleni do wewnątrz – tej z palety kolorystycznej i tej żywej.

A może wolicie bardziej ekstrawaganckie rozwiązania? Obejrzyjcie ten projekt: Zaskakująco jasny dom o nietypowej bryle