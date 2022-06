7 wspaniałych pomysłów aby nadać nowy wygląd starej łazience

Lustro zmienia każde wnętrze. Jeśli jest piękne, zdobione, w ciekawej ramie przyciąga całą uwagę i zainteresowanie. W wystroju łazienki jest ono szczególnie ważne. Musi ono być funkcjonalne, dobrze oświetlone, ale musi też pasować do wystroju wnętrza. Może optycznie powiększyć przestrzeń poprzez odbicie, uwypuklić jej atuty i zalety. Jeśli więc chcecie szybko odmienić swoją łazienkę zacznijcie od zmiany lustra. Powinno ono być na tyle duże, aby bez problemu można było się przy nim ogolić, pomalować, umyć zęby. Nie bez znaczenia jest tu wysokość zawieszenia go – dostosujcie ją do wzrostu domowników. W modzie są lustra duże, długie i szerokie okrągłe a także owalne. To ze zdjęcia zachwyca nietuzinkową ramą i kształtem nawiązującym do stylu retro. Fotografię wykonało AYUKO STUDIO. Oprócz lustra nad umywalką możecie umieścić pionowe lustro na ścianie, na tle duże, aby bez problemu zobaczyć w nim całą sylwetkę. Ale pamiętaj, że lustra nie mogą być na przeciw siebie – powoduje to multiplikację odbicia i nieprzyjemny chaos.