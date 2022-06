Fantastyczny bungalow w modernistycznym stylu

Dom, mimo niewielkiej powierzchni mieszkalnej, posiada 3 sypialnie, oddzielny salon, kuchnię, a także miejsce do pracy. Aranżacja gabinetu jest kwestią indywidualną, powinna być przede wszystkim funkcjonalna, praktyczna, a także komfortowa. Najważniejszym czynnikiem jest odpowiednie dobranie wyposażenia, czyli regały, szafki, komody itp. meble, które pomieszczą nasze książki oraz ważne dokumenty. Poza meblami do przechowywania nie powinno zabraknąć biurka oraz fotela, dwóch najistotniejszych elementy wyposażenia, bez których niemożliwe byłoby stworzenie funkcjonalnego gabinetu. Przestrzeń powyżej, tak jak i reszta domu, została utrzymana w odcieniu bieli, do której dobrano ciemniejsze meble. Całość to doskonale rozplanowana i zorganizowana przestrzeń do pracy.