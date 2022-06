Nowoczesny dom, który spełnia wszelkie oczekiwania!

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

Kontynuujemy naszą małą wycieczkę i wchodzimy do wnętrza, które zostało zaprojektowane z myślą otwarcia domu na ogród. Przede wszystkim, jadalnia zaskakuje nas swoim pięknym widokiem! Siedząc tutaj, prawie mamy wrażenie, że znajdujemy się na zewnątrz. Na pewno pomagają w tym rozległe okna rozciągające się od samej podłogi po sufit i duży świetlik znajdujący się bezpośrednio nad stołem – dostarczają one bardzo dużo naturalnego światła. Stół w jadalni został wykonany z drewna i wzmocniony wspornikami ze stali nierdzewnej. Do kompletu zostały dopasowane niezwykle wygodne czarne fotele. W jadalni, jak i w pozostałych częściach domu, postawiono na purystyczny, minimalistyczny i niezwykle elegancki wystrój. Znajdziemy jedynie bardzo dyskretne elementy dekoracyjne, głównie zawarte w kolorystyce.