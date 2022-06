Nowoczesny dom z dachem krytym strzechą!

Architekci niejednokrotnie dowodzili już, że połączenie tradycji z nowoczesnością to sprawdzony sposób na oryginalny, wyróżniający się dom. Kombinacja stylów, materiałów i kolorów owocuje architekturą, z którą mało co może się równać. Dzisiaj udowodnimy Wam to, prezentując dom o klasycznym dachu rytym strzechą, któremu daleko jednak do typowej, wiejskiej chaty. Ten fantastyczny budynek o nowoczesnym, niepowtarzalnym designie znajduje się na niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Nasi zachodni sąsiedzi to koneserzy dobrej architektury, także warto brać z nich przykład i czerpać stamtąd właśnie najlepsze inspiracje.