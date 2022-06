Dom niczym most na wodzie

Od samego wejścia do domu wnętrze zapiera dech w piersiach. Chłodny błękit krytego basenu napełniania parter współczesną elegancją. Ciepłe drewniane tarasy wydają się wręcz czekać, aby przyjąć gotowych do relaksu przy basenie mieszkańców, podczas gdy stal i szkło emanują całym spokojem powierzchni, zapraszając na spacer po wodzie na spiralne schody roztaczające się nad nią. Sufit został pozostawiony częściowo otwarty, co oznacza, że świeże powietrze i słońce nadal może tutaj zaglądać mimo, że basen jest kryty.