10 wspaniałych drewnianych domów

Jeśli planujesz budowę domu w górach to ten typ powinien szczególnie zwrócić Twoją uwagę. Spadzisty dach wykraczający daleko poza mury budynku dodaje mu górskiego charakteru. To co zwraca naszą uwagę w tym projekcie to niestandardowy, przeszklony balkon, który dodaje nowoczesności i ekstrawaganckiego stylu. Całość prezentuje się świeżo i naturalnie. Doskonały dom z drewna!