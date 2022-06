Rozjaśnij swoją kuchnię!

W pomieszczeniach z wysokim sufitem możemy ustawić światło na dowolnej wysokości, jednak jeśli chcemy podkreślić przestrzeń, jaką mamy do dyspozycji, to zdecydowanie lepiej, gdy będą one wyżej – nawet tuż przy suficie. Rozjaśnią one całe pomieszczenie. Możemy również wybrać lampy naścienne, które będą dawać dużą ilość światła.