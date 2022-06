Stylowy dom dla całej rodziny

Ten piękny domek na wsi charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem i wyjątkowo komfortowym rozplanowaniem przestrzeni – coś w sam raz dla całej rodziny! Jeśli szukacie właśnie takiego projektu, który jest jednocześnie nowoczesny, rodzinny i przytulny, to nie musicie się już dłużej rozglądać – oto dom jakiego szukacie! Trzy sypialnie, a w każdej z nich garderoba, przestronny salon i kuchnia z wydzieloną jadalnią, a do tego odpowiednio urządzona pralnia i dodatkowe pomieszczenie na biuro to świetne miejsce dla wielodzietnej rodziny!