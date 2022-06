Kreatywne pomysły na wyjątkowy sufit

Sufit w sypialni idealnie nadaje się do tego, żeby zainstalować na nim różne rodzaje oświetlenia, które dostosowywać można pod względem nasilenia do nastroju i atmosfery. W zależności od pory dnia- czy to orzeźwiający blask o poranku, czy też przyciemnione, romantyczne światło wieczorową porą, regulowane lampki w suficie przeistoczą każdą sypialnię w niezwykle wyjątkowe pomieszczenie.

Aby zapewnić naszej kreatywności jak największą swobodę, a także by wprowadzić jeszcze intensywniejsza grę świateł, zaleca się zastosowanie podwieszanego sufitu, co nie tylko nadaje pomieszczeniu dodatkowy aspekt przestrzenny, ale także pozwala na umieszczenie świateł w przerwie pomiędzy dwoma poziomami. Jak widać na zdjęciu powyżej, zabieg ten świetnie się sprawdza, i to nie tylko w sypialni.

W celu stworzenia romantycznej atmosfery, sufit upstrzony może zostać małymi diodami LED lub LED-podobnymi włóknami szklanymi. Jeżeli brzmi to jak czarna magia, warto po prostu zainwestować w samoprzylepne gwiazdki, które absorbują światło, a następnie iluminują w ciemności.