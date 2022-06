(Nie)Dobrana para!

Uroczy domek z kamienia prezentuje się niezwykle romantycznie. Okna o kształcie półksiężyca otoczone są cegłą, ramy okienne oraz lukarnia są białe, co tylko podkreśla niewinność tej budowli. A obok niej… absolutnie nowoczesna konstrukcja! Dobudówka jest prawie tej samej wielkości, co domek. Jak nasi architekci dopasowali ją do niego? Nadali nowemu budynkowi aspekt stodoły, przez co w ostatecznym rozrachunku otrzymujemy miniaturkę wiejskiej posiadłości.