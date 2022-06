10 magicznych dekoracji dla Twojej kuchni!

Mąka, cukier, sól, ryż czy makaron muszą mieć swoje miejsce w kuchni. Wcale nie musicie chować ich w ciemnych zakamarkach szafy. Wystarczy zadbać o odpowiednie słoje do przechowywania, które swoim ciekawym designem przyciągną wzrok i wprowadzą trochę nowoczesnego stylu do Waszej kuchni. A dodatkową zaletą będzie to, że suche produkty spożywcze będziecie mieć zawsze pod ręką. W ceramicznych lub szklanych słoikach można przechowywać dosłownie wszystko. Super higienicznie i zdrowo. Pojemniki plastikowe, w przeciwieństwie do nich, wydzielają wiele szkodliwych substancji. Te urocze cieniowane pojemniki, które widzicie na zdjęciu to projekt MALAFOR.