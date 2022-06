Grill do domu – 6 najlepszych wskazówek przed zakupem!

Współcześnie dostępnych jest wiele modeli grillów, różniących się do siebie nie tylko rozmiarem, ale także stylem. Nowoczesne grille są proste w swojej formie, minimalistyczne pod względem designu, a także niezwykle zaawansowane technologicznie. Jeżeli jesteśmy fanami bardziej tradycyjnych rozwiązać, najlepszy będzie wtedy piec z półokrągłym wejściem, obudowany klasyczną cegłą. Miłośnicy rozwiązań industrialnych mogą pokusić się o grill ze stali nierdzewnej. Zazwyczaj to grilla dopasowuje się pod względem stylu do aranżacji wnętrza. Jeżeli jednak ma on być jego głównym elementem, warto zrobić to w drugą stronę.