Totalna przemiana wiejskiej chaty!

Wchodząc do domu napotykamy strome schody. Zdjęcie dokładnie pokazuje to, jak one wyglądały wcześniej. Nie ma wątpliwości co do tego, że strach było się po nich poruszać. Nagie ściany były całe w kurzu i brudzie. Ta strefa nie przyczynia się do pozytywnego pierwszego wrażenia. Przekraczając próg drzwi wejściowych, zdecydowanie chciało się stamtąd uciec.