Znaczenie pierwszego wrażenia – 10 pięknych przedpokoi

Stylowa fasada od strony ulicy i efektowne wejście główne na nic się zdadzą, jeśli nasi goście po przekroczeniu progu domu nie zostaną należycie powitani. Aranżacja przedpokoju odgrywa ogromne znaczenie, ma dawać przedsmak atmosfery panującej w naszym gniazdku. Oprócz wywierania poszukiwanego przez nas wrażenia na gościach, przedpokój powinien być funkcjonalny, dopasowany do naszych potrzeb. Pamiętajmy, żeby nasz dom projektować pod siebie, nie według obowiązujących mód, choć te oczywiście mogą okazać się inspirujące. W przedpokoju powinniśmy móc zrzucić z siebie troski związane z pracą, by w domowym zaciszu móc w pełni się zrelaksować. Ze względu na swój przechodni charakter przedpokoje są zazwyczaj małe, nie posiadają okien. Stwarza to wiele problemów aranżacyjnych.

Z jednej strony chcemy, aby nasz przedpokój zrobił wrażenie na gościach i prezentował się zapraszająco, a z drugiej trochę szkoda jest nam marnować na niego miejsce. Jak pogodzić te sprzeczności? Na pomoc przychodzą architekci i projektanci wnętrz homify!

Poniżej przygotowaliśmy dla Was aż 10 projektów, które z pewnością zainspirują Was do stworzenia dopasowanej do Waszego gustu oraz potrzeb aranżacji przedpokoju…