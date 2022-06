Rustykalna willa, która zawróci Wam w głowie!

Wchodzimy do środka przez drewniane drzwi, jednak jeszcze nie znajdujemy się we wnętrzu budynku lecz w ciekawie zaprojektowanym patio. Jego centrum wsypano kamyczkami, pośrodku których ulokowano nowoczesną rzeźbę o kształcie sfery. Rustykalny klimat konstruowany przez wspomniane już połączenie drewna, bieli, ale także tradycyjnej dachówki będzie w całości projektu w dialogu z nowoczesnym designem. Jeśli chodzi o projekt patio, to pamiętajmy, że znajdujemy się w innej strefie klimatycznej, gdzie granice pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem nie muszą być ściśle wyznaczane.