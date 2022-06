Zachwycające domy z kostki słomianej!

Czas zajrzeć do prywatnych pomieszczeń. Nasze kroki kierujemy do łazienki. Oczywiście tutaj także odnajdziemy piękne lite deski oraz śnieżnobiałe ściany. Wprowadzone zostają jednak także szarości za sprawą płytek-mozaiki w strefie prysznica oraz betonowego wykończenia podłogi przy toalecie. Oba te miejsca zaaranżowano w oryginalny sposób chowając je we wnękach po przeciwległych stronach umywalki. Nowoczesny design wprowadza atmosferę świeżości.