7 niesamowitych apartamentów na poddaszu!

Wracamy do spokojniejszych klimatów. W powyższym projekcie postawiono na neutralną paletę barw: biel, szarości, beże, przygaszony brąz drewnianych desek podłogi – wszystko to tworzy atmosferę spokoju i wyciszenia. Designerskie meble oraz wprowadzenie do wnętrz sztuki przydają aranżacji stylowości, nie mamy wątpliwości, że właśnie weszliśmy do mieszkania osoby obdarzonej wyjątkowo dobrym gustem. Widoczną powyżej strefę publiczną z salonem z kominkiem oddziela od sypialni z łazienką duży korytarz. To, co prywatne, jest chronione niczym najdroższy skarb.