Drewniana oaza pośród drzew!

Kto z nas nie marzył kiedyś, żeby zamieszkać w lesie, albo chociaż posiadać własny domek wakacyjny pośród drzew? Jedni wyobrażają sobie tradycyjny, drewniany dom w wiejskim stylu. Inni preferują rzucającą się w oczy nowoczesność. Dzisiaj przedstawimy Wam projekt od architekta i architekta wnętrz Dmitriy Khanina, który stara się połączyć te dwie tendencje. Dom pomyślany został tak, by w przyszłości zapewnić mieszkańcom piękne widoki na otaczającą przyrodę, pomóc im wypoczywać w harmonii z naturą tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nie oznacza to wcale warunków zbliżonych do górskich schronisk, a wręcz przeciwnie – czeka nas wirtualny spacer po luksusowych pomieszczeniach…

Zaciekawieni? Czas dać się ponieść marzeniom!