Designerska willa w niezwykłym miejscu!

Jednym z naszych ulubionych kierunków spacerów, na które zabieramy Was za sprawą naszych Katalogów Inspiracji, jest Meksyk. Architekci z tego kraju doskonale wiedzą jak połączyć nowoczesność z tradycją i naturalnymi materiałami oraz lokalnym krajobrazem. Zbyt piękne, by mogło być prawdziwe? Dzisiejszy projekt przekona Was, że jest to możliwe! Przeniesiemy się do zachwycających okolic Valle del Bravo, gdzie czeka na nas ogromna rezydencja, zrealizowana w ogromnej pokorze wobec otaczającego ją lasu. Mowa o Casa de la Lagartija czyli Domu Jaszczurki autorstwa Alexandro Velázqueza.

Pora wybrać się za ocean i dać się zainspirować!