Pomysłowe inspiracje na pokój dziecięcy!

Kolor żółty jest bardzo często wykorzystywany do aranżacji pokoju dziecięcego. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na swój ciepły odcień. Przestrzeń dla dziecka powinna być przytulna i nieprzytłaczająca. Nie powinniśmy wykorzystywać ciężkich kolorów, ponieważ dziecko przestanie chcieć przebywać w swoim pokoju, co poskutkuje wspólnymi nocami z rodzicami. W tej aranżacji salonu mamy widoczne 2 strefy. Pierwsza to strefa do spania. Biała rozkładana kanapa z ozdobnymi poduszkami, umiejscowiona pod ścianą. Natomiast druga strefa to miejsce do zabawy i relaksu. Siedzisko pod oknem oraz stolik z krzesełkami to świetne miejsce do przyjmowania gości.