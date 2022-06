Top 5 tygodnia – fantastyczne projekty domów i ich aranżacje!

Dziś najczęściej spotykane są domy dwu lub trzy kondygnacyjne. Oznacza to konieczność budowania schodów, które umożliwiają przemieszczanie się z piętra na piętro. Wykonanie ich projektu wcale nie jest łatwe – oznacza żmudne obliczenia i rozwiązywanie wielu problemów takich jak zagospodarowanie przestrzeni pod nimi. Do dyspozycji mamy schody jednobiegowe, dwubiegowe, zabiegowe, łamane czy kręcone. Ich kształt dobiera się do wielkości klatki schodowej i potrzeb. Schody we wnętrzu mają znaczenie przede wszystkim praktyczne dlatego nie zawsze zwracamy uwagę na ich wygląd i materiał, z którego są zrobione. Jednak nie zapomnijcie, że mogą one być wspaniała i szykowną ozdobą domu lub wyrazistym elementem, który nada charakter całemu wnętrzu. Drewniane schody to ciepło, i elegancja, metalowe – nowoczesność i industrializm. Za pomocą schodów można stworzyć styl całego wnętrza. Oczywiście na pierwszym miejscu muszą one być wygodne i bezpieczne ale jedno z drugim może się świetnie łączyć! Oto 7 oryginalnych i wyjątkowych schodów!