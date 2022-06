9 weekendowych projektów DIY

Czy podoba Ci się wygląd tych poduszek? Mamy dla Was dobrą wiadomość – jest to idealny projekt dla początkujących majsterkowiczów. Pozbierajcie wszystkie stare poduszki i zróbcie z nich coś nowego. W łatwy sposób możecie nanieść na nie napisy czy obrazki metodą transferu. Nadruk, który chcecie przenieść na tkaninę musi być wydrukowany na drukarce laserowej w lustrzanym odbiciu . Ma to największe znaczenie w przypadku naprasowanek z napisami. A jak już będziecie mieli doświadczenie w szyciu zasłon to możecie pokusić się nowe pokrowce na poduchy.