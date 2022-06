Domy prefabrykowane – ładniejsze niż sądzisz!

Pierwsza rzecz, która nasuwa się na myśl gdy mówimy o technologii prefabrykowanych to szybkie tempo budowy. Ale to nie koniec. Producenci oferują domy budowane w standardzie energooszczędnym, które na życzenie klienta można dostosować nawet do wymogów pasywnych. Systemy są tak pomyślane, aby etap wykończeniowy przebiegał najsprawniej, jak to tylko możliwe. Unika się prac mokrych. Również roboty związane z wykończeniem elewacji są zredukowane do zera lub mocno ograniczone. Realizacja stanu surowego zamkniętego budynku w ciągu 7-14 dni to dobre tempo. Elementy prefabrykowane są przygotowywane z dużą precyzją, co pozwala uniknąć bardzo wielu błędów wykonawczych i zminimalizować sporą część mostków termicznych.

Zalet jest naprawdę sporo. A co z designem? Mówiąc o prefabrykacji, często pojawia się błędne skojarzenie, że budowle takie są koszmarnie brzydkie, złej jakości i pozbawione indywidualnego charakteru. Dziś technologia prefabrykacji nie ma z tym nic wspólnego. W ten sposób można wznieść budynek według dowolnego, nawet najbardziej zindywidualizowanego projektu. Przykłady cudownych domków prefabrykowanych, na wysokim poziomie estetycznym zobaczcie w tym Katalogu Inspiracji. Projekty ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT to nowoczesne, czasem ekstrawaganckie, czasem minimalistyczne pomysły ubrane w szatę dobrego designu. Zobaczcie sami!