Wnętrza w stylu skandynawskim

Myśląc o Skandynawii, mamy przed oczami przepiękny, lecz surowy krajobraz, pełen gór z ośnieżonymi czubkami, zielonych pagórków, górskich strumyków i zamarzniętych jezior. Pośrodku tej nieokiełznanej natury stoi zazwyczaj samotny domek, zbudowany z belek pomalowanych na czerwony kolor. Co kryje się za tym tak charakterystycznie skandynawskim kolorem?

Czerwień ta nazywana jest też Falunrot, co ma swoje pochodzenie w nazwie szwedzkiego miasteczka Falun, znanego z wydobycia miedzi. Pigment tego koloru odzyskiwany był z wydobywanej miedzi i stosowano go do malowania domów. Efekt był taki, że proste drewniane domki zyskiwały nagle wizualnie zupełnie nowych charakter, przypominając ceglane domy bogatych Europejczyków. Kolor ten z czasem stał się symbolem skandynawskiej architektury i charakteryzuje współcześnie większość domów w Szwecji, Norwegii czy Danii. Domy pomalowane na ten głęboki czerwony kolor można zobaczyć coraz częściej także poza Skandynawią, takie jak ten, który został wniesiony w Niemczech.

Skandynawska architektura oraz takowa aranżacja i wystrój wnętrz zyskują coraz to większą popularność na całym świecie. To, co najbardziej przyciąga do tego stylu, to jego powiązanie z naturą, inspirowanie się nią oraz włączanie jej do projektów. Także prostota kształtów, form i użytych materiałów sprawia, że wnętrza są łatwiejsze do urządzenia, nie tracąc na tym na stylu czy elegancji, Wręcz przeciwnie, styl skandynawski dzięki tej prostocie, a także stonowanej kolorystyce, wydaje się być bardziej wysublimowany i luksusowy. Dla tych, którzy nie gustują w tak surowych wnętrzach, mogą go bardzo łatwo wzbogacić o elementy ciepłe, takie jak miękkie tekstylia, przyjazne wzory i pastelowe dodatki.