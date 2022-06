Perła nowoczesnej architektury!

Przenosimy się teraz do strefy sypialni. Nie ma wątpliwości co do tego, że jest to miejsce, które powinno pozwalać nam zregenerować siły po ciężkim dniu w pracy. Nie należy wprowadzać do tej przestrzeni zbyt intensywnych kolorów, ponieważ one niestety utrudniają zasypianie. Najlepszym rozwiązaniem są odcienie bieli, beżu, brązów, czy też spokojne, pastelowe kolory. W widocznej na zdjęciu sypialni nie tylko kolory sprzyjają spokojnemu zasypianiu. Służy temu również wygodne łóżko, które powinno być podstawą każdej sypialni.