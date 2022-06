Duży dom dla rodziny z dziećmi!

Nasi architekci zadbali o to, by wnętrze domu było odpowiednio oświetlone ciepłymi promieniami słonecznymi. Postanowili wprowadzić do konstrukcji tego obiektu wiele nowoczesnych przeszkleń, które gwarantują to, że słońce może wpadać w ciągu dnia do środka bez skrępowania. To niezwykle funkcjonalne rozwiązanie, które obecnie jest niezwykle mode w wielu stylowych budynkach. Zastanówcie się nad wprowadzeniem go do własnych czterech ścian!