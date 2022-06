Styl rustykalny na najwyższym poziomie!

Renowacje wiekowych budynków stanowią zadanie o podwójnej trudności. Z jednej strony często chcemy zachować urok starej konstrukcji, z drugiej chcemy ją przystosować do naszych współczesnych potrzeb. Może też być tak, że położenie w historycznej lokalizacji będzie wymagało od nas ograniczenia nowoczesnych ingerencji do wnętrza. Właśnie tak było w przypadku zachwycającego projektu, o którym chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć. Stary kompleks gospodarczy został przekształcony w luksusową rezydencję, ale że rzecz miała miejsce w malowniczym miasteczku La Cerdanya w Pirenejach, to musiała zachować swój rustykalny urok… Architekci z DOM Arquitectura doskonale wiedzieli, jak to zrobić!

Czas udać się do Katalonii…