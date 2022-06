11 zjawiskowych sypialni!

Żywa, eklektyczna i kolorowa sypialnia to całkowite przeciwieństwo dominujących trendów, które skupiają się na minimalistycznym, skandynawskim, równie często industrialnym podejściu do aranżacji wnętrz. Jeżeli chcemy otoczyć się tym, co nas inspiruje, to właśnie sypialnia jest odpowiednim miejscem. W tym przypadku mamy sypialnię wypełnioną kolorem i dodatkami, które nadają wnętrzu wyjątkowy, indywidualny charakter. Inne inspirujące tapety, również te 3D znajdziecie w zakładce ściany i podłogi.