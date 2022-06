Luksusowa chatka w nowoczesnym wydaniu

Taras to wygodne miejsce wypoczynku i ozdoba domu. Cudowna enklawa spokoju która zachęca do relaksu. Materiał użyty do jego wykończenia zawsze decyduje o jego klimacie i nastroju na nim panującym. Naturalne tarasowe deski pasują zarówno do budownictwa tradycyjnego jak i nowoczesnego. W odróżnieniu od płytek nie nagrzewają się do tak wysokich temperatur podczas upałów, a kiedy temperatura jest niższa – pozostają ciepłe w dotyku. W tym projekcie drewno zostało użyte zarówno do konstrukcji ścian nośnych, ścianek działowych, do wykończenia sufitu i podłóg, mebli oraz stolarki okiennej. Kluczem do sukcesu jest stosowanie odpowiednich, różnorodnych gatunków, kolorów i ich kombinacje.