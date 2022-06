10 domów, które zapierają dech w piersiach!

Gra kształtów i materiałów tworzy w powyższym projekcie prawdziwie oryginalną elewację. Wszystko wydaje się być tutaj obliczone z precyzją co do milimetra, co pozwala na stworzenie wspaniałych geometrycznych kształtów. W ich nieustanną grę wchodzi nawet ścieżka, prowadząca do drzwi wejściowych praz prostokątne płyty tarasu przed garażem. Wróćmy jeszcze na chwilę do drzwi – czy ich kształt nie jest zachwycający?