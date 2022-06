7 pomysłów na ceglaną ścianę w różnych pomieszczeniach

Wielu z nas wydaje się, że cegła w sypialni to fatalny pomysł, głównie ze względu na jej chłodny charakter, jest to oczywiście mylne przekonanie, ponieważ ten wyjątkowy materiał, tak samo jak i drewno, potrafi niesamowicie ocieplić i uatrakcyjnić wnętrze. Cegła dodaje efektu trójwymiarowości danej przestrzeni – załamujące się promienie światła na wyszczerbionej nawierzchni dodają wyrazistości i ekstrawaganckiego klimatu. Co więcej to doskonały izolator termiczny – latem utrzymuje chłód w mieszkaniu, natomiast zimą zatrzymuje ciepło. Jest ponadczasowa i uniwersalna co pozwala na zastosowanie jej w każdej przestrzeni naszego mieszkania.