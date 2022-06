Czerwona kuchnia – warto czy nie?

Jeśli macie mocny temperament, wyrazistą osobowość to czerwona kuchnia to pomysł dla Was! Mogą to być czerwone ściany, ale nie koniecznie. Czerwony świetnie „leży” na meblach, podłodze czy dodatkach. Głodomorom doda apetytu, obudzi zaspanych i ożywi wnętrze.

Pamiętajmy jednak, że czerwony to mocny, intensywny kolor, który nie może przytłaczać wnętrza. Należy stosować go z umiarem. Nasz pożądany efekt to przyjemna czerwona kuchnia! Zła aranżacja czerwonej kuchni może zakończyć się efektem płachty na byka. Czerwona kuchnia to świetny pomysł, ale też wymagający!