10 najmodniejszych kolorów 2016 w Twoim domu!

Kolor letniego nieba, lekki i delikatny, błękit emanuje spokojem i wpływa kojąco na otoczenie. Jest to barwa optymistyczna, ale nie narzucająca się, doskonale nada się do każdego pomieszczenia, także tego, w którym potrzebujemy spokoju i koncentracji. Świeżo i modnie prezentuje się w towarzystwie bieli. Doskonale pasuje do niej także jasne drewno, na przykład sosnowe.