Polski projekt domu na najwyższym poziomie!

Poszukując idealnego projektu domu przeszukujemy setki katalogów w nadziei odnalezienia tego najbardziej odpowiedniego. Na homify w wirtualnym katalogu zbieramy dla Was najlepsze projekty domów i ich realizacje od architektów z całego świata. Dzisiaj jednak zaprezentujemy Wam dzieło naszych rodzimych ekspertów z wrocławskiej pracowni Archipelag. Jest to projekt domu nowoczesnego, ale przytulnego, który swoim rozmiarem z pewnością odpowiadałby typowej polskiej rodzinie. Klasyczna, ale unowocześniona bryła, modna kolorystyka i innowacyjna kombinacja materiałów to największe zalety tego projektu. Przekonajcie się sami!