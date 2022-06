Piękne domy z całego świata!

Budynek widoczny powyżej to połączenie nowoczesności z japońską prostotą, minimalizmem. Zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Kkden, łączy w sobie wszystko to co w kulturze japońskiej najlepsze. A więc proste, minimalistyczne formy, brak zdobień, ascetyczne podejście do struktury bryły. Całość prezentuje się niezwykle klasycznie, ponadczasowo i nowocześnie. Myślę, że ten typ budynku doskonale sprawdziłby się w każdym otoczeniu.