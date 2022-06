Niewielki dom – wielkie wrażenie!

Na poddaszu, poza częścią prywatną z sypialniami i łazienkami, zlokalizowano także domowy gabinet, pełniący jednocześnie rolę pracowni. Neutralna biel dominuje w tym wnętrzu, czyniąc je idealnym pomieszczeniem, które nie rozprasza i skłania do pracy. Liczne okna wpuszczają do środka naturalne światło, ale pozwalają także spoglądać na zewnątrz w poszukiwaniu inspiracji. Proste meble, stonowane kolory, funkcjonalność i wygodna- to prześwieca w aranżacji wnętrz tego domu!