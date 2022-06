Jednorodzinny dom w Konyi

Kuchnia jest sercem każdego domu, dlatego jej aranżacja jest niezwykle istotna. Wnętrze widoczne powyżej to przede wszystkim nowoczesne, przestronne miejsce, w którym nie brakuje ani miejsca do przygotowywania posiłków ani przestrzeni do spożywania wspólnych śniadań czy obiadów. Duże, panoramiczne okna wprowadzają naturalne światło do wnętrza kuchni, dzięki czemu wydaje się bardziej świetlista i jasna.