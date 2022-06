10 rzeczy, o których nikt nie opowiada przy zakupie starszego domu

Pierwszym i najbardziej oczywistym aspektem na który powinniśmy zwrócić uwagę podczas kupna starszego domu to materiały oraz zastosowana technologia, która może być już nieco przestarzała. Oznacza to, że jest on niekoniecznie ekologiczny i ekonomiczny – będziemy musieli dokładnie sprawdzić okna, dach, a być może nawet zamontować panele solarne, aby zaoszczędzić na ogrzewaniu i rachunkach. Materiały nie muszą już być tak wytrzymałe – warto sprawdzić, czy dach aby na pewno nie przecieka, a żadne dachówki się z niego nie osuwają!